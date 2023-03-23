​​Через закон про освіту Угорщина блокуватиме рух України в ЄС

В офісі президента уряду Угорщини Віктора Орбана натякають, що не погодяться на вступ України до ЄС без нових поступок Києва щодо закону про освіту.

Таку заяву зробив очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Про це повідомляє угорський Telex.

За словами очільника угорської адміністрації, уряд Будапешту був би радий поліпшити відносини з Україною, якби українці внесли зміни до свого закону про освіту.

"Закон містить положення, що не відповідають європейським цінностям, зокрема обмеження щодо використання угорської мови", заявив Гергей Гуйяш.

Угорський політик додав, що Угорщина підтримала би членство України в ЄС лише за умови гарантування використання угорської мови закарпатськими угорцями.

Зранку стало відомо, що Угорщина відмовилася заарештовувати путіна, якщо той в'їде в країну.