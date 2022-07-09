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Через збройну агресію рф у Чорному морі масово гинуть дельфіни

Ольга
Матарикіна
Порушено кримінальну справу
Через збройну агресію рф у Чорному морі масово гинуть дельфіни Фото: Одеська обласна прокуратура
В Україні порушили кримінальне провадження за фактом масової загибелі (екоциду) дельфінів у Чорному морі внаслідок збройної агресії росії проти України. Зразки тканин ссавців, знайдених мертвими на узбережжі, направлять на експертизу до Італії та Німеччини.
 
Про це повідомляє прес-служба Одеської облпрокуратури.
 
"Відкрито кримінальне провадження за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу (дельфінів видів азовка, афаліна та інш.) внаслідок збройної агресії рф проти України (ст. 441 Кримінального кодексу України - екоцид)", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення рф на пляжах Одещини виявлено велику кількість загиблих морських ссавців. Ймовірною причиною їх масової загибелі є використання суднами країни-агресора гідролокаторів (сонарів) на підводних та надводних човнах, що створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин. Проведено огляди та розтини китоподібних - морських свиней і звичайних дельфінів (білобочок), знайдених мертвими на узбережжях.
 
Під час розтину тварин спеціалістами здійснено відбір проб органів та тканин для подальшого лабораторного дослідження патологій з метою встановлення причин загибелі морських ссавців. Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія) та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).
 
Також прокуратурою готуються запити про надання міжнародної правової допомоги до Болгарії, Туреччини та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.
 
У здійсненні досудового розслідування сприяють представники Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", НПП "Тузловські лимани" та ветеринарні лікарі.
 
Раніше повідомлялося, що через розпочату росіянами війну в Україні загинуло понад 5 тисяч дельфінів.
 
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07 09 2022 15:00
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