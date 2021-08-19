НОВИНИУ результаті потужного землетрусу на Гаїті загинуло 2189 осіб, поранено понад 12 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через землетрус на Гаїті загинули майже 2,2 тисячі осіб
Ще 332 людини вважають зниклими безвісти
Рятувальники розбирають завали у пошуку людей після землетрусу на Гаїті Фото: Управління цивільної оборони Гаїті
Про це повідомили в Агентстві цивільного захисту Карибського басейну, передає Укрінформ із посиланням на Xinhua.
Ще 332 людини вважають зниклими безвісти.
Внаслідок підземних поштовхів були зруйновані та пошкоджені десятки тисяч будинків. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Як повідомлялося, в суботу потужний землетрус на Гаїті магнітудою 7,2 бала призвів до руйнування понад 7 тисяч будинків та пошкодження ще 5 тисяч будинків. В результаті цього близько 30 тис. сімей залишилися без даху над головою.
Після землетрусу тропічний шторм "Грейс" приніс на Гаїті сильні зливи та повені. Циклон "Грейс" перетворився на тропічний шторм та наразі загрожує повенями та зсувами в деяких регіонах острова Гаїті, де розташовані Республіка Гаїті та Домініканська Республіка.
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19 08 2021 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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