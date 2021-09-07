Влада Гаїті заявляє про 28 осіб, причетних до вбивства президента

Влада Гаїті заявляє про 28 членів угруповання, причетних до вбивства президента Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними АР, зазначається, що правоохоронним органам вдалося заарештувати 17 підозрюваних, з яких 15 - колумбійці.

Серед заарештованих – двоє чоловіків, які вважаються американцями гаїтянського походження – Джеймс Соладжес та Джозеф Вінсент. Один з них, як стверджується, є колишнім охоронцем посольства Канади в Порт-о-Пренсі.

Найстаршому підозрюваному 55 років, наймолодшому, Соладжесу, 35 років.

Усіх причетних до вбивства продовжують шукати.

Нагадаємо, що 7 липня група невідомих застрелила у резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза . Зловмисники скоїли напад на приватну резиденцію голови держави вночі. Також стріляли в дружину Моїза, вона вижила після нападу, її відвезли до Флориди, де вона, як стверджується, перебуває у критичному, але стабільному стані.

На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень.

Відео, опубліковане після стрілянини, показує важкоозброєних чоловіків, одягнених в чорне. Біля резиденції президента Моїза вони кричать англійською: "DEA (Управління боротьби з наркотиками США – ред.), всім залишатися на місцях!".

Посол Гаїті в США Бокчіт Едмонд заявив, що, хоча зловмисники переодягнулися в агентів УБН, він вважає, що "насправді вони не є американськими агентами".

Жозеф оголосив у країні воєнний стан на два тижні. Це надзвичайний стан, що має бути запроваджений виконавчою владою, зокрема, главою держави, з санкції відповідного державного органу для його виконання. Він також заявив, що керуватиме країною після вбивства президента країни Моїза.

Моїз обіймав посаду президента Гаїті з лютого 2017 року.

Цей замах на Моїза був не першим - у жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді голова держави не постраждав.