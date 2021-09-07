НОВИНИВлада Гаїті заявляє про 28 членів угруповання, причетних до вбивства президента Жовенеля Моїза.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Влада Гаїті заявляє про 28 осіб, причетних до вбивства президента
Усіх причетних до вбивства продовжують шукати
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє The Guardian.
За даними АР, зазначається, що правоохоронним органам вдалося заарештувати 17 підозрюваних, з яких 15 - колумбійці.
Серед заарештованих – двоє чоловіків, які вважаються американцями гаїтянського походження – Джеймс Соладжес та Джозеф Вінсент. Один з них, як стверджується, є колишнім охоронцем посольства Канади в Порт-о-Пренсі.
Найстаршому підозрюваному 55 років, наймолодшому, Соладжесу, 35 років.
Усіх причетних до вбивства продовжують шукати.
Нагадаємо, що 7 липня група невідомих застрелила у резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза. Зловмисники скоїли напад на приватну резиденцію голови держави вночі. Також стріляли в дружину Моїза, вона вижила після нападу, її відвезли до Флориди, де вона, як стверджується, перебуває у критичному, але стабільному стані.
На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень.
Відео, опубліковане після стрілянини, показує важкоозброєних чоловіків, одягнених в чорне. Біля резиденції президента Моїза вони кричать англійською: "DEA (Управління боротьби з наркотиками США – ред.), всім залишатися на місцях!".
Посол Гаїті в США Бокчіт Едмонд заявив, що, хоча зловмисники переодягнулися в агентів УБН, він вважає, що "насправді вони не є американськими агентами".
Жозеф оголосив у країні воєнний стан на два тижні. Це надзвичайний стан, що має бути запроваджений виконавчою владою, зокрема, главою держави, з санкції відповідного державного органу для його виконання. Він також заявив, що керуватиме країною після вбивства президента країни Моїза.
Моїз обіймав посаду президента Гаїті з лютого 2017 року.
Цей замах на Моїза був не першим - у жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді голова держави не постраждав.
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09 07 2021 10:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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