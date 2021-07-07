Убито президента Гаїті

Жовенель Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року

"Близько першої години ночі 7 липня група невідомих, з яких дехто говорив іспанською, вчинила напад на приватну резиденцію президента республіки і смертельно його поранила", - йдеться в урядовому комюніке.

Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий у ніч на середу в своїй резиденції, повідомляє телеканал Франс 24, який наводить текст повідомлення уряду країни, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Близько першої години ночі 7 липня група невідомих, з яких дехто говорив іспанською, вчинила напад на приватну резиденцію президента республіки і смертельно його поранила", - йдеться в урядовому комюніке.

"Засуджуючи цей огидний, нелюдський і варварський акт, уряд країни закликає населення до спокою і запевняє, що ситуація із гарантуванням безпеки перебуває під контролем армії та поліції", - наголошується в документі.

Жовенель Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року.

Нагадаємо, що президент Чаду загинув на передовій під час зіткнень з повстанцями