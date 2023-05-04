Чергова атака дронами: Сили оборони вночі знищили 18 "Shahed"

Ворог запустив до 24 дронів.

В ніч на 4 травня 2023 року війська рф знову атакували Україну "шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цього разу сили та засоби Повітряних сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 18 ударних БПЛА ворога.

Зазначається, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України.

"Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Центр"", - заявили Повітряні сили.

Як повідомляє керівник КМВА Сергій Попко агресор знов атакував Київ із застосованням дронів-камікадзе та ракет, імовірно балістичного типу. Сили ППО збили всі ворожі цілі.

"Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. (У столиці тривога тривала понад 3,5 години.) Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприприпасів типу "Shahed" та ракет, імовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків)", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня 2023 року російські війська рф здійснили чергову атаку на Україну БПЛА. ЗСУ знищили 21 дрон-камікадзе.