Чергова масована ракетна атака по Україні 10 лютого (оновлюється)
Через обстріли низка населених пунктів залишилась без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.
Над Києвом сили ППО збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж, але постраждалих немає, розповів мер столиці Віталій Кличко. Зокрема, уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку у приватному секторі в Голосіївскому районі.
На Київщині працювало ППО.
На Харківщині окупанти завдали удару по Харківському району. Поранено 8 цивільних людей, двоє з них - у тяжкому стані.
У Львові завдяки роботі ППО прильотів не зафіксовано. Місцева влада попередила про можливі перебої з електропостачанням в області.
Частково без електрики та води залишилося місто Хмельницький.Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.
На Одещині сили протиповітряної оборони збили 13 російських ракет. Окупанти здійснили масований удар з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.
Під час масованої ракетної атаки 10 лютого російська армія влучила по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури.