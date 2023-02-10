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Чергова масована ракетна атака по Україні 10 лютого (оновлюється)

10 лютого 2023, 12:11
Чергова масована ракетна атака по Україні 10 лютого (оновлюється)
Фото: topwar.ru
росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні. Є прильоти в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди.

Через обстріли низка населених пунктів залишилась без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.

Над Києвом сили ППО збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж, але постраждалих немає, розповів мер столиці Віталій Кличко. Зокрема, уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку у приватному секторі в Голосіївскому районі.

На Київщині працювало ППО.

На Харківщині окупанти завдали удару по Харківському району. Поранено 8 цивільних людей, двоє з  них  - у тяжкому стані.

У Львові завдяки роботі ППО прильотів не зафіксовано. Місцева влада попередила про можливі перебої з електропостачанням в області. 

Частково без електрики та води залишилося місто Хмельницький.Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

На Одещині сили протиповітряної оборони  збили 13 російських ракет. Окупанти здійснили масований удар з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

Під час масованої ракетної атаки 10 лютого російська армія влучила по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури. 

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