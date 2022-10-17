Черговий караван із продовольством вийшов з портів Одеси: куди прямує

Із портів Одеси у понеділок, 17 жовтня, в рамках "зернової ініціативи" вийшли ще 5 суден із українським продовольством. На їхньому борту 122,3 тисячі тонн агропродукції.

Фото: РБК-УКРАЇНА

Про це повідомляє Мінінфраструктури. "5 суден із 122,3 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тисячі тонн ріпаку до Пакистану", - йдеться у повідомленні. З початку реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 350 суден із 7,8 млнм тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки. Нагадаємо, що раніше росія погрожувала вийти із зернової угоди

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