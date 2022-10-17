CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІз портів Одеси у понеділок, 17 жовтня, в рамках "зернової ініціативи" вийшли ще 5 суден із українським продовольством. На їхньому борту 122,3 тисячі тонн агропродукції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Черговий караван із продовольством вийшов з портів Одеси: куди прямує
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомляє Мінінфраструктури.
"5 суден із 122,3 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тисячі тонн ріпаку до Пакистану", - йдеться у повідомленні.
З початку реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 350 суден із 7,8 млнм тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, що раніше росія погрожувала вийти із зернової угоди.
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17 10 2022 14:48 МЕДІА
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