Черговий рекорд за день: Bitcoin перевищив позначку в 63 тисячі доларів Аналітики пов’язують зростання Bitcoin із тим, що 14 квітня криптобіржа Coinbase має зробити перший публічний продаж акцій

Вартість Bitcoin 13 квітня вдень зросла до позначки 63 191 долар США, що є новим рекордом для криптовалюти.

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Попередній рекорд був встановлений ще близько місяця тому на рівні 61 453 доларів США. При цьому вартість криптовалюти за останні 24 години зросла на понад 5%, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Coindesk. Зазначається, що останніми тижнями вартість Bitcoin трималися на рівні трохи менш як 60 тис. доларів США. Аналітики пов’язують зростання Bitcoin із тим, що 14 квітня криптобіржа Coinbase має зробити перший публічний продаж акцій (IPO). Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти. Читайте також: Що стоїть за рекордним злетом біткоїна та де тут реальна економіка

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