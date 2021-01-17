Що стоїть за рекордним злетом біткоїна та де тут реальна економіка

Здається, світ захлинувся зайвими грошима. Інакше стрімкий стрибок вартості найбільш популярної криптовалюти - біткоїна, важко пояснити.

Вартість криптовалюти Bitcoin в останні тижні б’є рекорди зростання. Зокрема, 2-3 січня ця криптовалюта додала у вартості одразу понад $4 тис., сягнувши історичної позначки у 34366 доларів (більше 880 тис. грн!). Щоправда, 4 січня курс біткоїна шалено гойднувся більш ніж на 11% - упав нижче позначки у $29000 - проте потім дещо відвоював втрачені позиції.

За даними криптовалютної біржі Coindesk, 4 січня станом на 21.44 за Києвом курс Bitcoin встановився на рівні $31719. Така "зухвала" поведінка молодої 12-літньої криптовалюти, яку й досі багато хто не визнає, дійсно вражає. І справа не лише в її специфіці - обмеженій інженерно-віртуальній природі, а й у стані світової економіки, яку у зв’язку з коронакризою "накачали" надлишковою грошовою "масою" на тлі загального падіння. Фіатних (тобто, звичайних) грошей у світовій фінансові системі зараз стільки, що їх просто НЕМА куди подіти. От вони й перетікають у віртуальні активи, які з кожним роком набувають все більш реальних обрисів.

Собі у подарунок - нові цінові рубежі

У свій 12-й день народження - 3 січня 2021 року найпопулярніша електронна валюта світу біткоїн (перший блок електронних "монет" біткоїнів було створено 3 січня 2009 року) встановив рекорд вартості - за одну "монету" BitCoin давали більше 34 тисяч цілком реальних американських доларів. Це при тому, що ще два роки тому біткоїн коштував близько 7 тис. доларів, а наприкінці 2020-го близько 19 тис. доларів. Втім, нинішній стрімкий злет (як і наступне падіння), не перші в історії біткоїна. Попередній максимум ціни був встановлений у грудні 2017 року, коли вартість криптовалюти наближалася до позначки у 20 тисяч доларів. Тоді котирування біткоїна також різко зросли буквально за кілька тижнів, після чого він звалився у ціні до $3,5 тисяч.

У березні 2020-го, на тлі пандемії, вартість біткоїна знову почала зростати. Як широко зазначалося в ЗМІ, певним каталізатором цього процесу стала пандемія та викликаний нею економічний спад в усьому світі. Причинно-наслідковий ланцюжок виглядав наступним чином. Щоб стримати поширення коронавірусу, держави запровадили карантин. Це призвело до падіння попиту на нафтопродукти та сировину - котирування нафти обвалилися.

Водночас обмежувальні заходи призвели до сповільнення ділової активності в різних галузях - передусім, у сфері туризму, готельному та ресторанному бізнесах. Відповідно, у США та ЄС, як і в решті світу, вирішили стимулювати економіку за допомогою додаткових витрат. Для чого центробанки ключових гравців активно емітували гроші. В результаті це призвело до послаблення традиційних валют. І саме на тлі цих подій зросли інвестиції в криптовалюти. Інвестори просто не мали куди вкладати гарячі вільні кошти, які додатково "намалювалися" в системі.