Вартість біткойна перевищила 63 тисячі доларів і наближається до історичного максимуму – The Guardian
Найбільша у світі криптовалюта біткойн прямує до свого історичного максимуму.
Про це повідомляє The Guardian.
Сьогодні вранці біткоїн зріс ще на 4% до понад 63 000 доларів.
Завдяки цьому приріст біткоїна цього року зріс до 50%.
Таким чином біткойн скоро може досягнути історичного максимуму в майже 69 000 доларів, встановленого в листопаді 2021 року, перш ніж він впав протягом 2022 року.
Зростання біткойнів за останні тижні було зумовлене запуском нових біткойн-ETF, схвалених регуляторами США минулого місяця, які спрощують торгівлю біткойнами.
Був великий приплив клієнтів до ETF, запущених останніми тижнями такими інвестиційними групами, як BlackRock і Fidelity.
Іншим фактором є те, що у квітні відбудеться халвінг біткойна: це зменшить винагороду за майнінг біткойнів з метою уповільнення надходження нових монет на ринок.