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США і Британія виявили підозрілі криптовалютні перекази рф на $20 млрд – Bloomberg

28 березня 2024, 20:31
США і Британія виявили підозрілі криптовалютні перекази рф на $20 млрд – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Платежі проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням криптовалюти Tether.

США і Британія почали перевірку криптовалютних транзакцій через російську p2p-біржу Garantex на суму понад 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

 Зазначається, що платежі проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара. Видання пише, що ці перекази відбулися після того, як на Garantex було накладено санкції США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у росії.

"Адміністрація президента Джо Байдена намагається "притиснути" криптовалютні біржі, такі як Garantex, з перших днів війни. Транзакції на суму 20 мільярдів доларів будуть являти собою одне з найбільших порушень санкцій, введених проти росії з моменту початку війни", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання попередили, що розслідування тривають, і ще надто рано для висновків з огляду на складність і непрозорість транзакцій із криптовалютами.

Tether є стейблкоїном, метою якого є підтримання вартості один до одного по відношенню до долара. Ця криптовалюта є найбільш продаваною у світі, в обігу якої перебуває монет на суму понад 100 мільярдів доларів.

Раніше біржа Garantex заявляла, що прагне запобігти використанню своєї платформи для незаконної діяльності та активно співпрацювала з владою Європи та США, поки на неї не було накладено санкції.

Garantex було засновано 2019 року в Естонії, хоча уряд США заявив, що більша частина її операцій зараз базується в москві. Естонія втратила ліцензію на роботу в країні в лютому 2022 року внаслідок скоординованих зусиль США.

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