США і Британія розслідують $20 млрд криптовалютних переказів на російську біржу

Це може бути одним із найбільших порушень санкцій проти рф.

США та Велика Британія перевіряють криптовалютні транзакції на понад $20 мільярдів, які пройшли через російську криптобіржу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Платежі, які перевіряють, проходили через російську криптобіржу Garantex з використанням прив’язаної до долара криптовалюти Tether. Транзакції відбулися вже після того, як Garantex потрапила під санкції США та Великої Британії через підозру у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у росії.

Захід з перших днів повномасштабної війни в Україні й досі продовжує боротися з грошовим потоком у росію. Втім рф уже встигла розгорнути широку мережу обхідних шляхів серед іншого для фінансових операцій, зокрема і з використанням крипти, експорту нафти, обміну технологіями через треті країни тощо. Втім транзакції на $20 мільярдів означатимуть одне з найбільших порушень санкцій, накладених на росію.

Співрозмовники Bloomberg на правах анонімності застерегли, що розслідування ще триває, тож передбачати його висновок ще занадто рано з огляду на складність і непрозорість криптовалютних транзакцій. Поки не було жодних припущень про правопорушення з боку Tether Holdings, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Tether — так званий стейблкоїн, ціна котрого привʼязана до вартості долара. Ця криптовалюта є найбільш торгованою у світі, загальна вартість монет, що в обігу — понад $100 мільярдів.

Tether Holdings у коментарі щодо американсько-британського розслідування заявила, що заморозила всі активи організацій, які є в санкційному списку США.

"З Tether кожна дія відбувається в інтернеті, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований, а кожен злочинець може бути спійманий. Саме задля цього ми і співпрацюємо з правоохоронними органами", — заявила компанія.

Водночас Garantex на запит журналістів не відповіла.

Міністерство фінансів США звинуватило Garantex у тому, що біржа дозволяє використовувати свої системи для відмивання грошей і фінансування тероризму, та наклало санкції проти фірми у квітні 2022 року.

Garantex звинуватили також у допущенні незаконних транзакцій на понад $100 мільйонів, зокрема за участю російської злочинної хакерської групи «Конті», яка атакує пристрої, краде особисті дані та вимагає гроші за їхнє повернення.

Garantex також не приховує, що дозволяє виводити кошти за допомогою карт "Сбербанку Росії", "Тінькофф Банку" і "Альфа-Банку" — російських банків, які потрапили під санкції США та союзниках.

Цього тижня Міністерство фінансів США також наклало санкції на криптовалютну біржу Bitpapa через зв’язки з Garantex.

Що до Tether, то хоча ця криптовалюта і має достатньо переваг для інвесторів, її анонімність, швидкість і стабільність зробила токен популярним серед злочинців та інвестиційних шахраїв. Лише за минулий рік з використанням Tether провели незаконні транзакції на суму $19,3 мільярда, тоді як у 2022-му — на $24,7 мільярда.