Біткоїн побив дворічні рекорди і зріс до $64 000

Сьогодні вартість криптовалюти перевищила 64 тисяч доларів - це найвищий показник за два останніх роки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

На початку азійського дня ціна біткойна досягла 64 285 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року, а на за останню сесію він підвищився на 2% – до 63 850 доларів.

Максимальна ціна біткойна була 68 999,99 доларів - в листопаді 2021 року.

Найбільша криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, а більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли обсяг торгів біткойн-фондами, зареєстрованими у США, різко зріс.

Суперник біткоїна ether піднявся на спекуляціях оскільки незабаром у нього також можуть з’явитися біржові кошти, які стимулюватимуть приплив коштів. З початку року він зріс на 50%, однак у понеділок його ціна становила 3 490 доларів, що трохи менше, ніж показник за два роки, досягнутий минулого тижня.

Минулого тижня вартість біткойна перевищила 63 тисячі доларів і наближається до історичного максимуму.