Після указу Трампа про криптовалюти біткоїн впав – Bloomberg
Біткоїн, який являє собою цифрову форму грошей, впав нижче 100 тисяч доларів, оскільки трейдери зафіксували прибуток після указу президента США Дональда Трампа про визнання цифрових активів ключовим фактором інновацій в США.
Про це інформує агенція Bloomberg.
Зранку, 27 сіячн, біткоїн впав більш ніж на 6,5% і наразі він нижче 98 тисяч доларів.
Крім того, менші токени, такі як Solana і Cardano, які зросли після перемоги Трампа, також впали на 11% і 14% відповідно.
Другий за рейтингом токен Ethereum втратив більше 8% та станом на 7:55 в Лондоні в понеділка біткоїн торгувався на рівні 99,2 тисячі доларів.
Падіння сталося на тлі того, що в п'ятницю президент США розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж півроку запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Указ не підтверджує, що США створять резерв біткоїнів - те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.
Загалом ринок цифрових активів сприйняв указ 24 січня здебільшого спокійно та зафіксував невеликий приріст.
З моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада біткоїн виріс більш ніж на 50%.
В кінці тижня ми повідомляли, що Білий дім може створити національний запас криптовалют.