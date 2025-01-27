Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Після указу Трампа про криптовалюти біткоїн впав – Bloomberg

27 січня 2025, 15:26
Після указу Трампа про криптовалюти біткоїн впав – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Також подешевшали менші токени подешевшали разом із ф’ючерсами на акції США.

Біткоїн, який являє собою цифрову форму грошей, впав нижче 100 тисяч доларів, оскільки трейдери зафіксували прибуток після указу президента США Дональда Трампа про визнання цифрових активів ключовим фактором інновацій в США. 

Про це інформує агенція Bloomberg.

Зранку, 27 сіячн, біткоїн впав більш ніж на 6,5% і наразі він нижче 98 тисяч доларів. 

Крім того, менші токени, такі як Solana і Cardano, які зросли після перемоги Трампа, також впали на 11% і 14% відповідно. 

Другий за рейтингом токен Ethereum втратив більше 8% та станом на 7:55 в Лондоні в понеділка біткоїн торгувався на рівні 99,2 тисячі доларів. 

Падіння сталося на тлі того, що в п'ятницю президент США розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж півроку запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Указ не підтверджує, що США створять резерв біткоїнів - те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.

Загалом ринок цифрових активів сприйняв указ 24 січня здебільшого спокійно та зафіксував невеликий приріст.

З моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада біткоїн виріс більш ніж на 50%.

В кінці тижня ми повідомляли, що Білий дім може створити національний запас криптовалют.

 

 

біткоінДональд Трамп

Останні матеріали

Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська
Політика
Трамп продовжує просувати російський погляд на війну. Давоська "еліта" не визначилася щодо поточної спроможності України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 січня 2025, 07:57
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Політика
Як по маслу. росія не звертає увагу на невдоволення населення через інфляцію, годуючи військову машину – CEPA
Переклад iPress – 24 січня 2025, 15:28
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Політика
Медовий місяць тривав недовго. Як кремлівські пропагандисти перетравлюють погрози Трампа щодо санкцій – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 січня 2025, 11:16
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Політика
Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico
Переклад iPress – 24 січня 2025, 08:02
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється