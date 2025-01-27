Після указу Трампа про криптовалюти біткоїн впав – Bloomberg

Також подешевшали менші токени подешевшали разом із ф’ючерсами на акції США.

Біткоїн, який являє собою цифрову форму грошей, впав нижче 100 тисяч доларів, оскільки трейдери зафіксували прибуток після указу президента США Дональда Трампа про визнання цифрових активів ключовим фактором інновацій в США.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Зранку, 27 сіячн, біткоїн впав більш ніж на 6,5% і наразі він нижче 98 тисяч доларів.

Крім того, менші токени, такі як Solana і Cardano, які зросли після перемоги Трампа, також впали на 11% і 14% відповідно.

Другий за рейтингом токен Ethereum втратив більше 8% та станом на 7:55 в Лондоні в понеділка біткоїн торгувався на рівні 99,2 тисячі доларів.

Падіння сталося на тлі того, що в п'ятницю президент США розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж півроку запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Указ не підтверджує, що США створять резерв біткоїнів - те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.

Загалом ринок цифрових активів сприйняв указ 24 січня здебільшого спокійно та зафіксував невеликий приріст.

З моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада біткоїн виріс більш ніж на 50%.

В кінці тижня ми повідомляли, що Білий дім може створити національний запас криптовалют.