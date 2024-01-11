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Черги для фур на польсько-українському кордоні сягають чотирьох діб

11 січня 2024, 16:11
Черги для фур на польсько-українському кордоні сягають чотирьох діб
Фото: rbc.ua
На сьогодні час очікування фур на перетин польсько-українського кордону триває від двох до чотирьох діб.

Про це розповів речники поліції у містах Томашув Любельський і Холм Люблінського воєводства, передає Укрінформ

В поліції міста Холм розказали, що черга на дорозі до пункту пропуску “Дорогуськ-Ягодин” сягає населеного пункту Людвінув і становить 4 км. В ній стоять 60 фур. 

Час очікування на перетин кордону становить порядка 40 годин. Поліцейські зауважили, що від ранку протестувальники пропускають трохи швидше: три фури на годину. 

"Відносно невелика черга до цього пункту пропуску пояснюється тим, що водії через блокаду, ймовірно, обирають інші пункти пропуску, де черга проходить швидше. За її словами, через низькі температури в останні дні водіям надавалися теплі напої і їжа", - сказала речниця Чиж. 

Вона додала, що довжина черги до пункту пропуску “Гребенне-Рава Руська”, з урахуванням буферних зон, на сьогодні становить 12 км і закінчується між населеними пунктами Любича Королівська і Белжец. За її словами, у черзі перебуває 400 вантажівок, а час очікування на перетин кордону сягає 90 годин.

Також речниця додала що в черзі до пункту пропуску “Корчова-Краківець” зараз очікує на перевірку приблизно 300 фур, а в черзі до пункту пропуску “Медика-Шегині” стоять близько тисячі фур, а час очікування становить 90 годин. 

За її словами, черга сягає Робчицького повіту, який віддалений від кордону на приблизно 140 км.

Блокування кордону відбулось ще на початку листопада, тоді польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною.

Вони зауважили, що польські перевізники розпочали страйк на кордоні із Україною. Акція протесту мала тривати до 3 грудня 2023 року.

 

Польщакордонблокада

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