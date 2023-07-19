Червоний Хрест білорусі допомагає росії вивозити українських дітей
Організація підтвердила, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до білорусі.
Про це повідомляє видання "Зеркало".
Шевцов обурився, що білорусь звинувачують у викраденні українських дітей, які нібито приїжджають на оздоровлення.
За його словами, білоруський Червоний Хрест "брав, бере і братиме у цьому активну участь", маючи на увазі вивезення дітей з окупованих територій.
Видання нагадує, що під час попередньої поїздки на окуповані українські території, Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.
В Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.Раніше вже були заяви, що Червоний Хрест не має доступу україсньких до полонених.