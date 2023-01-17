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ПОЛІТИКА

Червоний Хрест досі не має доступу до полонених - омбудсмен

17 січня 2023, 17:21
Червоний Хрест досі не має доступу до полонених - омбудсмен
Фото: ukrinform.ua
Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримав доступ до полонених. У зв'язку з цим планується організація онлайн-зустрічі з представниками України, росії та самої організації.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, однією з тем для обговорення з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а зокрема, недопуск їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує рф.

Лубінець запропонував організувати онлайн-зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з росії, так і з України.

За його словами, така зустріч потрібна для обговорення суті проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ та працювати згідно зі своїм мандатом.

Омбудсмен зазначив, що його пропозицію прийняли, але наразі він чекає на погодження. Лубінець сподівається, що зустріч відбудеться і буде результативною для України.

Нагадаємо, що за словами турецької влади, Україна та росія готують масштабну угоду про обмін полоненими.

ВРУЧервоний Хрестполонені

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