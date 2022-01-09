Червоний Хрест зафіксував дані 1800 українських військових під час евакуації з Азовсталі

Генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні зазначив, що представники організації "щодня спілкуються, щоб отримати повний доступ до військовополонених"

Міжнародний комітет Червоного Хреста під час евакуації українських захисників із заводу Азовсталь задокументував особисті дані близько 1800 людей.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їх відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук неприятеля, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей", - сказав він.

Мардіні додав, що на даний час представникам ЧХ вдалося відвідати лише декілька сотень військовополонених по обидва боки. І вони продовжать вимагати доступу до всіх незаконно утримуваних, керуючись гуманітарними зобов’язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями.

Очільник МКЧХ не знає точної кількості військовополонених і не хоче спекулювати цифрами. Водночас він зазначив, що представники організації "щодня спілкуються, щоб отримати повний доступ до військовополонених".

Мардіні відмовився розповідати про умови утримання тих військовополонених, яких представникам МКЧХ вдалося відвідати, пославшись на конфіденційність такої інформації.

Раніше iPress повідомляв, що Україні у межах чергового обміну вдалося визволити з полону окупантів ще 144 військовослужбовців, більшість з яких - оборонці "Азовсталі".