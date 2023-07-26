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Червоний Хрест зменшує фінансування України – Верещук

26 липня 2023, 14:56
Червоний Хрест зменшує фінансування України – Верещук
Фото: twitter.com/ICRC
Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив Україні про зменшення фінансування.

Про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

"Міжнародний комітет Червоного Хреста поінформував про зменшення фінансування, тому маємо шукати джерела, які нам допоможуть у регіонах, особливо тих, які постраждали найбільше - Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя" - сказала міністр. 

Верещук вважає, що однією з організацій, які допоможуть українцям у зимовий період, є "Карітас Україна".

Вона висловила побажання, щоб фахівці організації продовжили надавати психологічну підтримку, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, сім'ям загиблих і дітям ветеранів.

Своєю чергою посол Канади в Україні Лариса Ґаладза відзначила активну діяльність "Карітас", працівники якої надають допомогу в 42 центрах по всій Україні.

"Експерти кажуть, що ця зима буде важчою, ніж попередня, бо тоді були резерви. Ворог прицільно знищував наші станції... він готується це зробити й цієї зими", - сказала вона.

Червоний ХрестфінансуванняУкраїна

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