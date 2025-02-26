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Чеська компанія виграла арбітраж у Газпрома

26 лютого 2025, 16:04
Чеська компанія виграла арбітраж у Газпрома
Фото: ТАСС
Мова йде про суму в 40 мільйонів євро.

Державна енергетична компанія ČES оголосила, що, згідно з рішенням міжнародного арбітражу, російська газова компанія "Газпром" має виплатити їй 1 млрд чеських крон за скорочення обумовлених постачань природного газу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

"Трибунал повністю задовольнив позов компанії ČEZ, яка в міжнародному арбітражному розгляді вимагала, щоб російська газова компанія "Газпром" відшкодувала збитки, що перевищують один мільярд крон", - заявив прес-секретар ČEZ Ладислав Кріж.

За його словами, збитки виникли через те, що "Газпром" в 2022 році скоротив постачання природного газу, який ČEZ замовив ще до російського вторгнення в Україну.

Компанія покривала дефіцит газом, закупленим за тодішніми високими цінами.

Відповідно до арбітражним рішення, "Газпром" має виплатити чеській компанії не тількисуму компенсації, але й відсотки за прострочення і покрити судові витрати.

В разі якщо виплати не будуть здійснені добровільно, то ČEZ домагатиметься їх стягнення у примусовому порядку.

Восени минуулого року ми писали, що австрійська компанія відсудила у Газпрому €230 млн.

 
ЧехіяГазпром

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