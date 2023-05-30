Чеська розвідка: росія хоче не допустити укладення американсько-чеського оборонного договору

Угоду має схвалити чеський парламент.

росія, ймовірно, намагатиметься перешкодити затвердженню угоди про співпрацю у сфері безпеки між США та Чехією.

Про це заявив директор Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка, повідомляє EURACTIV.

Оборонну угоду, яка повинна зміцнити співпрацю двох країн, нещодавно підписали міністри оборони США і Чехії у Вашингтоні. Однак вона ще потребує схвалення чеського парламенту.

"Можна припустити, що росіяни будуть використовувати всі свої засоби, включаючи жорстку дезінформацію, навіть особистого або інтимного характеру, п'яту колону в нашій країні і так далі, щоб перешкодити затвердженню цієї угоди", - сказав Куделка.

Він переконаний, що необхідно розрізняти нормальну політичну дискусію, яка належить до демократії, і дезінформаційні атаки проросійських діячів, спрямовані проти договору.

Кілька інших європейських держав також підписали із США двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки. Наприклад, у Словаччині ця угода стала мішенню дезінформаційної кампанії і викликала різку критику з боку опозиційних партій та громадськості.

Куделка застеріг від такого типу дезінформації, яка може знизити морально-психологічний дух громадськості і порушити єдність НАТО. На його думку, в майбутньому можна очікувати "все більш витонченого" поширення дезінформації. Він попередив, що це буде пов'язано з удосконаленням і більшою доступністю технологій, особливо текстів, згенерованих штучним інтелектом.

"росіяни можуть стежити за нашими телефонними розмовами. Вони мають для цього достатньо технічних засобів, розташованих у приміщенні посольства росії у Празі", - підкреслив Куделка.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив про ймовірність війни між росією і НАТО.