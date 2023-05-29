У Чехії не виключили війни між НАТО та рф

Зараз пряме зіткнення НАТО та росії вже не є неможливим.

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив про ймовірність війни між росією і НАТО.

Про це заявив начальник Генштабу Чехії Карел Ржехка, пише Novinkу.

За його словами, збройні сили Чехії вже почали підготовку до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом".

"Війна між росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", - сказав він.

Ржехка також нагадав, що Чехія являється членом НАТО. Це надає як переваги, так і накладає певні обов'язки на країну.

"Якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів Альянсу", - додав він.

Він розповів, що у такому випадку його країна враховує досвід війни рф проти України, щоб зміцнити нацбезпеку і подолати залежність від постачання російських енергоносіїв.

Нагадаємо, члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку країни та її заявки на членство в Альянсі, хоча будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається досить віддаленою перспективою.