НАТО підвищить статус партнера України, не пропонуючи швидкого членства – ЗМІ

Така ідея отримує все більшу популярність серед країн Альянсу.

Члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку країни та її заявки на членство в Альянсі, хоча будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається досить віддаленою перспективою.

Про це повідомляє EURACTIV.

Заявка України на вступ до НАТО, подана вісім місяців тому, поки що залишається без відповіді, але, ймовірно, буде в центрі уваги саміту Альянсу в липні. Тим часом ідея оновлення статусу України як партнера отримує все більшу популярність.

Обидві сторони наразі зустрічаються в межах Комісії Україна-НАТО, яка окреслює спільну діяльність і є форумом для консультацій між членами Альянсу та Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес.

Країни Альянсу прагнуть підвищити статус України шляхом створення Ради Україна-НАТО.

За словами двох дипломатів Альянсу, це був би перший крок до посилення політичного партнерства між НАТО і Києвом з початку війни і подання Україною заявки на членство.

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться в Осло наступного тижня, де, як очікується, обговорять форму і графік роботи нової Ради і майбутнього членства, а також необхідність надання більшої військової допомоги Україні, яка готується до контрнаступу.

Згідно з планом, Київ буде повноправним членом за столом Ради Україна-НАТО, а не лише запрошеним для обговорення, як це відбувається зараз.

За таких умов українці могли б скликати засідання тоді, коли вони цього бажають, і було б легше надавати пряму інформацію про ситуацію на полі бою, кажуть джерела EURACTIV. Це відкрило б двері для широкого кола нових сфер співпраці, яких раніше не існувало.

Також це може включати більший обмін розвідданими та консультації, спільні навчання, інвестиції в оборонну промисловість та роботу над оперативною сумісністю між військовими України та країн НАТО, що дасть Києву можливість узгодити комюніке та стандарти НАТО.

Крім того, деякі країни Альянсу вказують на те, що москва має спільну Раду НАТО-росія, хоча засідання більше не проводяться, тоді як партнер Альянсу Україна такого органу не має.

У 2019 році Україна офіційно прийняла поправку до Конституції, яка передбачає рух до вступу в НАТО. Але навіть попри те, що за останні роки країна провела кілька реформ у секторі безпеки, експерти та дипломати держав Альянсу кажуть, що Києву потрібно зробити ще більше для інтеграції в західні інституції.

Створення спільного формату з Києвом сприяло б формуванню України як майбутнього члена Альянсу, що допомогло б максимально наблизити її до стандартів НАТО для забезпечення плавного переходу, коли прийде час, кажуть дипломати.

У приватних розмовах українські чиновники визнають, що вступ до НАТО не є швидким, але вони все ще просять західний Альянс зробити відповідний жест.

Напередодні саміту дипломати НАТО наголошували, що на зустрічі також йтиметься про управління очікуваннями України.

"З цього питання [членства України в НАТО] в Альянсі існують різні погляди, і, звичайно, єдиний спосіб приймати рішення в НАТО - це консенсус", - заявив Столтенберг, додавши, що консультації тривають.

"Ніхто не може точно сказати вам, яким буде остаточне рішення на Вільнюському саміті з цього питання", - сказав Столтенберг.

Водночас, за його словами, всі згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу.

Однак Столтенберг та кілька інших країн НАТО утрималися від того, щоб продемонструвати чітку підтримку заявки Києва на членство і прийняти її, на відміну від підтримки, яку вони швидко надали Швеції і Фінляндії минулої весни. Замість цього в НАТО вказали на необхідність зосередитися на військовій підтримці Києва.

Одним із варіантів визначення шляху до членства було б надання країнам НАТО можливості оцінити прогрес, досягнутий Україною за кілька років, і тоді переглянути її заявку на вступ.

Однак, схоже, що більшість членів Альянсу не підтримують цей варіант.

Спочатку Сполучені Штати і Німеччина були дуже обережними щодо питання вступу України, в той час як Угорщина виступала рішуче проти через двосторонні проблеми з Києвом, а впливові європейські держави, такі як Франція і Велика Британія, опинилися "посередині", пише EURACTIV.

Дипломати НАТО, однак, кажуть, що вирішальним викликом для саміту у Вільнюсі буде пошук збалансованої формули, яка підтвердить політику відкритих дверей, не обіцяючи прискореного вступу до Альянсу.

Раніше повідомлялось, що США та союзники розглядають модель безпеки для України, схожу на ізраїльську.