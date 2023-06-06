Чеське підприємство спільно з Укроборонпромом ремонтуватимуть українські танки Т-64

Точні дати та кількість техніки для модернізації не уточнюють.

Чеський військовий завод у Новоїчині незабаром розпочне ремонт українських танків Т-64. Точну кількість техніки не називають.

Про це повідомило Міноборони Чехії у своєму Twitter.

Дати не оприлюднюють із міркувань безпеки, тому що після відновлення і модернізації танки одразу планують відправити на поле бою в Україні.

Контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 української армії уклали на підставі меморандуму між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном "Укроборонпром", підписаному в лютому цього року.

"Чеська Республіка підтримує і буде підтримувати Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо надлишкові військові матеріали, тренуємо українських солдатів, а тепер ще й допомагаємо з ремонтом української техніки", – сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Цей проєкт – один із перших конкретних результатів співпраці після створення так званого оборонного кластеру, який має підтримати створення нових чесько-українських спільних підприємств.

Раніше повідомлялось, що Сенат Чехії прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО.