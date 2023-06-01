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ПОЛІТИКА

Сенат Чехії прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО

01 червня 2023, 08:41
Сенат Чехії прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО
Фото: gettyimages.com
За пропозицію проголосували 46 і 69 зареєстрованих депутатів.

Сенат Чеської Республіки прийняв резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Ініціатором резолюції є сенатор Павел Фішер, голова комітету із закордонних справ, оборони та безпеки. За пропозицію проголосували 46 і 69 зареєстрованих депутатів.

У опублікованому на офіційному сайті чеського Сенату документі, зокрема, йдеться про те, що Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності. Відтак, в  інтересах безпеки Чеської Республіки є перемога України у війні з росією та приєднання її до НАТО.

"Перемога росії у війні проти України створить небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів, що можна досягти своїх цілей грубою силою", - йдеться у резолюції.

Крім того, Чехія підтримала навчання, надання зброї та іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.

У резолюції Сенату Чехії також йдеться про те, що Вільнюський саміт має підтвердити значну політичну прихильність до України, адже її вступ до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.

Раніше президент Чехії Петер Павел заявляв, що його країна у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.

Він також вважає, що якнайшвидше членство України в ЄС відповідає чеським інтересам і Чехія повинна наполягати на тому, щоб "переговори з Україною про вступ дійсно розпочалися до кінця цього року".

Раніше повідомлялось, що НАТО підвищить статус партнера України, не пропонуючи швидкого членства.

ЧехіявійнаНАТО УКРАИНЕ

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