Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чеське видання вибачилося перед Зеленським, але змінили тільки заголовок

Заголовок статті "Єврей на чолі українських фашистів" змінено на "Єврей очолив Україну"
Редакція Český rozhlas Plus змінила заголовок матеріалу про Володимира Зеленського після вимоги посольства України в Чехії.
Чеське видання вибачилося перед Зеленським, але змінили тільки заголовок Фото:РБК-Україна

Відповідний лист посольство оприлюднило в Facebook, інформує LB.ua.

"Що стосується заголовка, то я вважаю його невдалим, і тому ми змінили його. Автор коментаря сподівався на те, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і перш за все, що вони уважно читатимуть весь текст, щоб зрозуміти контекст", - йдеться в листі шеф-редактора.

Так, заголовок матеріалу "Єврей на чолі українських фашистів" змінили на "Єврей очолив Україну".

У той же час, зміст коментаря Яна Фінгерланда про результати президентських виборів в Україні в програмі "Думки і аргументи" керівництво редакції вважає "фактично правильним" і нічого поганого в ньому не вбачає, як не вбачає і причин для видалення тексту з сайту і аудіоархіву.

Скандальний матеріал видання у вигляді авторської колонки оглядача Яна Фінгерланда опублікувало 23 квітня. У статті наголошується, що три чверті виборців вибрали відкрито єврейського кандидата в президенти.

Нагадаємо, що посольство України в Празі вимагає вибачень від чеського видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" авторства оглядача Яна Фінгерланда.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2019 21:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.