Чеське видання вибачилося перед Зеленським, але змінили тільки заголовок

Редакція Český rozhlas Plus змінила заголовок матеріалу про Володимира Зеленського після вимоги посольства України в Чехії.

Відповідний лист посольство оприлюднило в Facebook, інформує LB.ua.

"Що стосується заголовка, то я вважаю його невдалим, і тому ми змінили його. Автор коментаря сподівався на те, що всі слухачі і читачі зрозуміють іронію, і перш за все, що вони уважно читатимуть весь текст, щоб зрозуміти контекст", - йдеться в листі шеф-редактора.

Так, заголовок матеріалу "Єврей на чолі українських фашистів" змінили на "Єврей очолив Україну".

У той же час, зміст коментаря Яна Фінгерланда про результати президентських виборів в Україні в програмі "Думки і аргументи" керівництво редакції вважає "фактично правильним" і нічого поганого в ньому не вбачає, як не вбачає і причин для видалення тексту з сайту і аудіоархіву.

Скандальний матеріал видання у вигляді авторської колонки оглядача Яна Фінгерланда опублікувало 23 квітня. У статті наголошується, що три чверті виборців вибрали відкрито єврейського кандидата в президенти.

Нагадаємо, що посольство України в Празі вимагає вибачень від чеського видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" авторства оглядача Яна Фінгерланда.