Посольство України вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського

" Це огидно, і ми очікуємо вибачень"

Посольство України в Празі вимагає вибачень від чеського видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" авторства оглядача Яна Фінгерланда.

"Шановний Český rozhlas Plus, ви вважаєте, що з такою статтею все гаразд? Це огидно, і ми очікуємо вибачень", - йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Twitter.

Vážení @CRoPlus, myslíte si, že takový článek je v pořádku? Je to nechutné a očekávali bychom omluvu.https://t.co/7T47tpzkSg — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) April 24, 2019

Як відомо, мати Зеленського - єврейка, проте раніше він відмовлявся коментувати ізраїльським медіа своє походження.

Народжений у Кривому Розі в сім’ї науковців, Зеленський не згадував про свою єврейську приналежність в інтерв’ю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на чергових виборах президента України.