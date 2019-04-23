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Зеленського привітав прем'єр-міністр Ізраїлю

"У привітанні він висловив надію на продовження позитивних відносин двох країн і запросив Зеленського відвідати Ізраїль"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на чергових виборах президента України.
Зеленського привітав прем Володимир Зеленський

"У привітанні він висловив надію на продовження позитивних відносин двох країн і запросив Зеленського відвідати Ізраїль", – йдеться в повідомленні Зе!команди, інформує "Українська правда".

Нагадаємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.

Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

 

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23 04 2019 16:56
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