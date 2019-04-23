ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на чергових виборах президента України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленського привітав прем'єр-міністр Ізраїлю
"У привітанні він висловив надію на продовження позитивних відносин двох країн і запросив Зеленського відвідати Ізраїль"
Володимир Зеленський
"У привітанні він висловив надію на продовження позитивних відносин двох країн і запросив Зеленського відвідати Ізраїль", – йдеться в повідомленні Зе!команди, інформує "Українська правда".
Нагадаємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.
Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.
Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 04 2019 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента