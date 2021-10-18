ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЧерез відсутність чіпів чеські автовиробники цього року недовироблять понад 250 тисяч автомобілів, що означатиме втрату 200 мільярдів крон для них та постачальників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чеські автовиробники цього року недовироблять чверть мільйона машин
Ми бачимо ризик падіння виробництва за результатами року на більш ніж 250 тисяч автомобілів
Фото: autonews.autoua.net
Про це повідомляють Novinky.
Уже наступного тижня, за деякими винятками, зупиниться виробництво на заводах Škoda Auto. Сподівання на відновлення постачання деталей з-за кордону, зокрема напівпровідників, чіпів, не виправдалось.
"Ми бачимо ризик падіння виробництва за результатами року на більш ніж 250 тисяч автомобілів", - заявила речниця Škoda Auto Каміла Біддл.
Значне скорочення виробництва в Škoda Auto також вплине на низку інших компаній, які так чи інакше пов'язані з автомобільною промисловістю. Це стосується десятків компаній-постачальників та субпідрядників, які виробляють різні компоненти - від пластикових деталей до чохлів на сидіння. Криза торкнеться десятків тисяч людей, лише у Škoda Auto працює майже 40 тисяч робітників.
Ситуацію мають розглянути в понеділок в уряді, який готується до розширення програми компенсації заробітної плати "Антивірус". Держава може внести 60% до заробітної плати компаній, щоб не звільняли працівників.
За перші три квартали в Чехії було вироблено 831 653 легкових автомобілі, що лише на 2,9% більше, ніж за такий же період минулого, «коронавірусного» року, коли виробництво навесні було повністю зупинено протягом місяця; та на 22% менше, ніж у 2019 році. У 2018 та 2019 роках виробництво автомобілів Škoda становило понад 1,2 мільйона, минулого року - 941 тис., цього року планувалося знову наблизитися до показника в 1 мільйон.
По всьому ЄС продажі легкових автомобілів скоротилися на 23% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 718 598 у вересні, повідомили в Європейській асоціації автовиробників. Це найменший показник з вересня 1995 року.
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