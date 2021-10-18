Чеські автовиробники цього року недовироблять чверть мільйона машин

Ми бачимо ризик падіння виробництва за результатами року на більш ніж 250 тисяч автомобілів

Через відсутність чіпів чеські автовиробники цього року недовироблять понад 250 тисяч автомобілів, що означатиме втрату 200 мільярдів крон для них та постачальників.

Уже наступного тижня, за деякими винятками, зупиниться виробництво на заводах Škoda Auto. Сподівання на відновлення постачання деталей з-за кордону, зокрема напівпровідників, чіпів, не виправдалось.

"Ми бачимо ризик падіння виробництва за результатами року на більш ніж 250 тисяч автомобілів", - заявила речниця Škoda Auto Каміла Біддл.

Значне скорочення виробництва в Škoda Auto також вплине на низку інших компаній, які так чи інакше пов'язані з автомобільною промисловістю. Це стосується десятків компаній-постачальників та субпідрядників, які виробляють різні компоненти - від пластикових деталей до чохлів на сидіння. Криза торкнеться десятків тисяч людей, лише у Škoda Auto працює майже 40 тисяч робітників.

Ситуацію мають розглянути в понеділок в уряді, який готується до розширення програми компенсації заробітної плати "Антивірус". Держава може внести 60% до заробітної плати компаній, щоб не звільняли працівників.

За перші три квартали в Чехії було вироблено 831 653 легкових автомобілі, що лише на 2,9% більше, ніж за такий же період минулого, «коронавірусного» року, коли виробництво навесні було повністю зупинено протягом місяця; та на 22% менше, ніж у 2019 році. У 2018 та 2019 роках виробництво автомобілів Škoda становило понад 1,2 мільйона, минулого року - 941 тис., цього року планувалося знову наблизитися до показника в 1 мільйон.

По всьому ЄС продажі легкових автомобілів скоротилися на 23% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 718 598 у вересні, повідомили в Європейській асоціації автовиробників. Це найменший показник з вересня 1995 року.