НОВИНИАвтоконцерн Volkswagen подвоїв поставки електромобілів в третьому кварталі 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Volkswagen подвоїв поставки електромобілів
Фото: EPA
Про це повідомляється на сайті компанії.
У липні-вересні поставки електромобілів VW виросли в річному вимірі на 109%, до рекордних 122,1 тисячі машин.
Повідомляється, що за перші три квартали 2021 року поставки електромобілів VW виросли на 138%, до 293,1 тисячі одиниць.
В цілому продажі VW в третьому кварталі скоротилися на 24,5%, до 1,97 млн автомобілів, а за дев'ять місяців цього року - зросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.
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17 10 2021 13:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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