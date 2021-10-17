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Volkswagen подвоїв поставки електромобілів

Автоконцерн Volkswagen подвоїв поставки електромобілів в третьому кварталі 2021 року.
Volkswagen подвоїв поставки електромобілів Фото: EPA
Про це повідомляється на сайті компанії. 
 
У липні-вересні поставки електромобілів VW виросли в річному вимірі на 109%, до рекордних 122,1 тисячі машин. 
 
Повідомляється, що за перші три квартали 2021 року поставки електромобілів VW виросли на 138%, до 293,1 тисячі одиниць. 
 
В цілому продажі VW в третьому кварталі скоротилися на 24,5%, до 1,97 млн автомобілів, а за дев'ять місяців цього року - зросли на 6,9%, до 6,94 млн машин.
 
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17 10 2021 13:06
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