Чеський перевізник Leo Express запустить поїзди до кордону з Україною
Про це повідомили у "Rynek kolejowy", повідомляє "Громадське".
Адміністрація залізничного транспорту Польщі дає дозвіл Leo Express з 11 грудня цього року обслуговувати маршрут Прага-Медика.
Дозвіл компанії видали на п'ять років - до 10 грудня 2024 року. Він передбачає можливість виконання рейсів чотирьох пар поїздів щодня.
На території Польщі потяги зможуть зупинятися в 17 пунктах, зокрема у Катовіце, Кракові, Тарнові, Жешуві та Пшемишлі.
Leo Express - чеська транспортна компанія зі штаб-квартирою в Празі, що здійснює міжміські та міжнародні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення. З 2012 року здійснює залізничні пасажирські перевезення на міжміських залізничних лініях Чехії.
Чеський залізничний лоукостер RegioJet оголосив про наміри запустити поїзд до українського Мукачева. Наразі компанія працює в Україні, здійснюючи рейси до Праги, проте з України везе пасажирів автобусами.
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