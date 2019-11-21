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Чеський перевізник Leo Express запустить поїзди до кордону з Україною

Адміністрація залізничного транспорту Польщі дає дозвіл Leo Express з 11 грудня цього року обслуговувати маршрут Прага-Медика
Leo Express - чеська транспортна компанія зі штаб-квартирою в Празі, що здійснює міжміські та міжнародні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення. З 2012 року здійснює залізничні пасажирські перевезення на міжміських залізничних лініях Чехії.
Чеський перевізник Leo Express запустить поїзди до кордону з Україною Фото: з відкритих джерел

Про це повідомили у "Rynek kolejowy", повідомляє "Громадське".

Адміністрація залізничного транспорту Польщі дає дозвіл Leo Express з 11 грудня цього року обслуговувати маршрут Прага-Медика.

Дозвіл компанії видали на п'ять років - до 10 грудня 2024 року. Він передбачає можливість виконання рейсів чотирьох пар поїздів щодня. 

На території Польщі потяги зможуть зупинятися в 17 пунктах, зокрема у Катовіце, Кракові, Тарнові, Жешуві та Пшемишлі.

Leo Express - чеська транспортна компанія зі штаб-квартирою в Празі, що здійснює міжміські та міжнародні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення. З 2012 року здійснює залізничні пасажирські перевезення на міжміських залізничних лініях Чехії.

Чеський залізничний лоукостер RegioJet оголосив про наміри запустити поїзд до українського Мукачева. Наразі компанія працює в Україні, здійснюючи рейси до Праги, проте з України везе пасажирів автобусами.

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21 11 2019 15:50
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