Мінінфраструктури зацікавлене у співпраці з Hyundai з модернізації рухомого складу "Укрзалізниці"
Міністерство інфраструктури України зацікавлене у співпраці з компанією Hyundai (Південна Корея) з розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation. Хочу наголосити, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також Програмою оновлення рухомого складу АТ "Укрзалізниця" на період до 2021 року передбачено оновлення парку пасажирських вагонів та локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії Hyundai в Києві у середу.
Він назвав головні пріоритети України у співпраці з іноземними компаніями: локалізація виробництва й обслуговування залізничного рухомого складу в країні, впровадження сучасних технологічних комплексних рішень із сервісного обслуговування й ремонту рухомого складу.
Як повідомлялося, парк швидкісного рухомого складу "Укрзалізниці" налічує десять електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, два електропоїзди моделі Екр-1 "Тарпан" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), два двоповерхових електропотяги чеського виробництва Skoda, а також два потяги в складі з п'яти пасажирських вагонів на локомотивній тязі виробництва КВБЗ.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO
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