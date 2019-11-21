Мінінфраструктури зацікавлене у співпраці з Hyundai з модернізації рухомого складу "Укрзалізниці"

Міністерство інфраструктури України зацікавлене у співпраці з компанією Hyundai (Південна Корея) з розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці"

"Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation. Хочу наголосити, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також Програмою оновлення рухомого складу АТ "Укрзалізниця" на період до 2021 року передбачено оновлення парку пасажирських вагонів та локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії Hyundai в Києві у середу.

Міністерство інфраструктури України зацікавлене у співпраці з компанією Hyundai (Південна Корея) з розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation. Хочу наголосити, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також Програмою оновлення рухомого складу АТ "Укрзалізниця" на період до 2021 року передбачено оновлення парку пасажирських вагонів та локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії Hyundai в Києві у середу.

Він назвав головні пріоритети України у співпраці з іноземними компаніями: локалізація виробництва й обслуговування залізничного рухомого складу в країні, впровадження сучасних технологічних комплексних рішень із сервісного обслуговування й ремонту рухомого складу.

Як повідомлялося, парк швидкісного рухомого складу "Укрзалізниці" налічує десять електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, два електропоїзди моделі Екр-1 "Тарпан" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), два двоповерхових електропотяги чеського виробництва Skoda, а також два потяги в складі з п'яти пасажирських вагонів на локомотивній тязі виробництва КВБЗ.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO