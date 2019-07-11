Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO

В Укрзалізниці розраховують залучити близько 3 мільярдів доларів від продажу частини акцій компанії на міжнародних фондових біржах (IPO).

Про це повідомив директор із стратегічного розвитку Укрзалізниці Антон Саболевський в ефірі програми «Нині вже» на Hromadske.

«Відповідно до нашої стратегії розвитку, які затвердив уряд, нам на наступні 5 років потрібно 150 мільярдів гривень (близько 6 мільярдів доларів) для оновлення парку локомотивів та для того, щоб здійснювати прострочені ремонти. Ми бачимо, що з цієї суми — 1,5 мільярда доларів ми інвестуємо з нашого прибутку, ще 1,5 мільярда доларів ми зможемо залучити кредитного капіталу. І нам не вистачає ще 3 мільярдів доларів. За рахунок продажу акцій на IPO ми плануємо залучити необхідну суму, якої нам не вистачає», — повідомив Саболевський.

За його словами, підготовка до продажу акцій Укрзалізниці триватиме декілька років. Протягом цього часу Укрзалізницю перетворять на холдинг з трьох компаній: інфраструктурної, вантажної та пасажирської. При цьому контроль над холдингом (50%+1 акція) залишиться у держави.

Також Саболевський зазначив, що пасажирські перевезення Укрзалізниці — збиткові. Після створення холдингу для продовження пасажирських перевезень Укрзалізниця проситиме державних дотацій. Їхній розмір щороку має складати близько 20 мільярдів гривень. Наразі ці кошти УЗ отримує від вантажних перевезень, однак у разі створення холдингу компенсувати збитки від пасажирських перевезень буде неможливо.

Нагадаємо, що В Укрзалізниці вирішили боротися з розкраданнями пального, змінивши ланцюжок його постачання від продавців до локомотивів. У цьому ланцюжку пальне не заводитимуть на склади, а одразу доправлятимуть заправляти локомотиви.