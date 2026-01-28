Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про повне скасування низки поїздів

28 січня 2026, 10:05
В
У Харківській області 28 січня рух деяких приміських поїздів буде призупинено.
На частині приміських маршрутів Харківської області тимчасово змінюється графік руху поїздів - пасажирів просять зважати на коригування та стежити за оновленнями.
 
Про це повідомляє "Укрзалізниця" в мережі Telegram.
 
У Харківській області 28 січня рух деяких приміських поїздів буде призупинено.
 
Тимчасово не курсуватимуть такі рейси: поїзд №6809 за маршрутом Близнюки - Гусарівка та поїзд №6812 за маршрутом Гусарівка - Лозова. Пасажирам рекомендується заздалегідь планувати поїздки, зважати на призупинення зазначених рейсів та шукати альтернативні маршрути.
 
У разі потреби можна звернутися до кас або онлайн-сервісів для уточнення інформації про рух інших поїздів і доступні пересадки. Залізничне відомство пообіцяло інформувати про будь-які подальші зміни в графіку руху. Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями та повідомленнями на станціях, щоб своєчасно реагувати на коригування та мінімізувати можливі незручності.
 
Адміністрація висловлює вдячність за розуміння та співпрацю пасажирів у цей період і нагадує про необхідність дотримуватися правил безпеки на залізничних платформах. Особливо це стосується у випадках оголошення повітряних тривог, під час яких поїзди та залізничні станції можуть стати об'єктом ворожого удару.
 
Нагадуємо, що в кількох регіонах України зафіксовано перебої в русі приміських поїздів, пасажирам рекомендується зважати на зміни в графіку та заздалегідь планувати поїздки.
 
У Харківській області затримуються рейси №6856 Лиманівка - Харків-Пасажирський (близько півтори години), №6527 Харків-Пасажирський - Дубове (1 година 18 хвилин) і №6428 Ізюм - Шебелинка (до 2,5 годин).
 
Аналогічна нестабільність спостерігається в Одеській області, де затримки становлять від 30 хвилин до 4 годин і зачіпають поїзди №6259 Вапнярка - Одеса, №6256 і №6258 Одеса - Вапнярка, а також рейс №6277 Подільськ - Одеса.
 
Пасажирам, які прибули із запізненням, надають тимчасове перебування в залах очікування та гарячі напої.
Укрзалізницявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється