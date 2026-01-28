В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про повне скасування низки поїздів

У Харківській області 28 січня рух деяких приміських поїздів буде призупинено.

На частині приміських маршрутів Харківської області тимчасово змінюється графік руху поїздів - пасажирів просять зважати на коригування та стежити за оновленнями.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в мережі Telegram.

У Харківській області 28 січня рух деяких приміських поїздів буде призупинено.

Тимчасово не курсуватимуть такі рейси: поїзд №6809 за маршрутом Близнюки - Гусарівка та поїзд №6812 за маршрутом Гусарівка - Лозова. Пасажирам рекомендується заздалегідь планувати поїздки, зважати на призупинення зазначених рейсів та шукати альтернативні маршрути.

У разі потреби можна звернутися до кас або онлайн-сервісів для уточнення інформації про рух інших поїздів і доступні пересадки. Залізничне відомство пообіцяло інформувати про будь-які подальші зміни в графіку руху. Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями та повідомленнями на станціях, щоб своєчасно реагувати на коригування та мінімізувати можливі незручності.

Адміністрація висловлює вдячність за розуміння та співпрацю пасажирів у цей період і нагадує про необхідність дотримуватися правил безпеки на залізничних платформах. Особливо це стосується у випадках оголошення повітряних тривог, під час яких поїзди та залізничні станції можуть стати об'єктом ворожого удару.

Нагадуємо, що в кількох регіонах України зафіксовано перебої в русі приміських поїздів, пасажирам рекомендується зважати на зміни в графіку та заздалегідь планувати поїздки.

У Харківській області затримуються рейси №6856 Лиманівка - Харків-Пасажирський (близько півтори години), №6527 Харків-Пасажирський - Дубове (1 година 18 хвилин) і №6428 Ізюм - Шебелинка (до 2,5 годин).

Аналогічна нестабільність спостерігається в Одеській області, де затримки становлять від 30 хвилин до 4 годин і зачіпають поїзди №6259 Вапнярка - Одеса, №6256 і №6258 Одеса - Вапнярка, а також рейс №6277 Подільськ - Одеса.

Пасажирам, які прибули із запізненням, надають тимчасове перебування в залах очікування та гарячі напої.