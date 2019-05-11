"Укрзалізниця" припинить вантажити пальне на склади, щоб боротися з розкраданнями

"Причина банальна: аби його не розкрадали під час переміщення та зберігання"

В Укрзалізниці вирішили боротися з розкраданнями пального, змінивши ланцюжок його постачання від продавців до локомотивів. У цьому ланцюжку пальне не заводитимуть на склади, а одразу доправлятимуть заправляти локомотиви.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє "Громадське".

"Що хочемо зробити: новий експериментальний ланцюг. Щоб вантажити пальне не на склад, а в бензовоз і потім -одразу у локомотив. Причина банальна: аби його не розкрадали під час переміщення та зберігання", - повідомив Кравцов.

Він зазначив, що перші постачальники вже погодилися на таку схему доставки пального. Голова УЗ зазначає, що такий "поворот" у ланцюжку постачання пального унеможливить розкрадання палива на залізниці.

"Наразі плануємо щодоби в обертовому локомотивному депо в Запоріжжі екіпірувати в такий спосіб 6 локомотивів: порівну магістральні та маневрові. Якщо пілотний проєкт себе виправдає, поширимо це і на інші депо. Потенційно йдеться про заощаджені сотні мільйонів гривень на рік", - додав Кравцов.

Зазначимо, що Укрзалізниця - найбільший споживач пального в Україні. У 2018 році компанія придбала близько 330 тисяч тонн пального, витративши на нього 9,5 мільярда гривень.

Раніше в Укрзалізниці обіцяли провести перевірки своїх тендерів та реформувати систему закупівель компанії.

Нагадаємо, що "УЗ" до новорічних та різдвяних свят планує призначити 35 додаткових поїздів