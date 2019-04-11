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"УЗ" до новорічних та різдвяних свят планує призначити 35 додаткових поїздів

Голова правління Укрзалізниці додав, що компанія продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів
"Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", - сказав Кравцов.
"УЗ" до новорічних та різдвяних свят планує призначити 35 додаткових поїздів Фото: з вільних джерел

Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят, повідомляє "Економічна Правда".

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.

"Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", - сказав Кравцов.

За його словами, УЗ планує за період свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

Голова правління Укрзалізниці додав, що компанія продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів.

"Одним з головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном", - уточнив він

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04 11 2019 15:56
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