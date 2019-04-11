Кравцов: "Укрзалізниця" планує збільшити кількість поїздів "Інтерсіті+"

Завдання уряду на наступні 5 років - збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах

"Укрзалізниця" планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів, що курсують на маршрутах класу "Інтерсіті+".

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє "Громадське".

"Завдання уряду на наступні 5 років - збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах. Таким чином, ми вдвічі збільшимо парк цих поїздів та зможемо запропонувати нашим клієнтам кращий сервіс", - сказав Кравцов.

Він також зазначив, що "Укрзалізниця "встановила рекорд з виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів.

"Ми змогли модернізувати близько 200 пасажирських вагонів, це рекорд за останні 7 років. Цього року ми плануємо таким ремонтом оновити близько 40 вагонів. Крім того, до кінця року ми отримаємо перший вироблений в Україні дизель-поїзд, котрий плануємо поставити на маршрут до аеропорту "Бориспіль" ", - додав голова правління.

Нагадаємо, що "УЗ" запустила оновлений щоденний експрес Київ - Маріуполь.