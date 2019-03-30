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Рух "ЧЕСНО" назвав кандидатів, які займаються прихованою агітацією у "день тиші"

Зазвичай подібну рекламу розміщено на тих самих площинах, де раніше була агітація кандидата
У "день тиші" рух "ЧЕСНО" виявив у Києві декілька білбордів, які нагадують агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, але не містять вихідних даних.
Рух "ЧЕСНО" назвав кандидатів, які займаються прихованою агітацією у "день тиші" Фото: chesno.org

"Декілька днів тому на багатьох білбордах та сітілайтах з'явилася реклама у вигляді гасел, яка не містить згадок про кандидатів, але стилізована під їхню агітацію. Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства", - повідомили у "ЧЕСНО".

"Першими змінювати зображення перед самими виборами почали у Порошенка. Офіційну марковану рекламу "Кандидатів багато - президент один" замінили на виконану в тому ж стилі "Думай", але вже без вихідних даних.

Цього ж дня зі сторінки Президента у Facebook почали поширювати рамки для аватарок з тим же гаслом. Аналогічна ситуація з рекламою Тимошенко: її "Україна обирає зміни" замінили на виконане в тому ж стилі "Змінюй", так само без вихідних даних", -  зазначає експерт Руху "ЧЕСНО" Ігор Фещенко.

На його думку, найімовірніше, дана реклама оплачувалася не з виборчих фондів, а отже невідомими є походження коштів та обсяг витрат на встановлення цієї реклами спеціально до "дня тиші" та дня виборів. 

Окрім того в одному з районів Києва "досі можна зустріти пряму агітацію кандидатів, що є порушенням виборчого законодавства". Йдеться, зокрема, про кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського. Агітація не містить вихідних даних та розміщена у непристосованому для цього місці.


Фото: chesno.org

"Цю рекламу до дня тиші мали б прибрати комунальні служби", - зазначають у "ЧЕСНО". 

Подібні явища журналісти руху "ЧЕСНО" фіксують у різних регіонах, йдеться у повідомленні організації. 

Нагадаємо, з суботи, 30 березня, заборонена передвиборна агітація на чергових виборах Президента України.

 
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30 03 2019 12:23
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