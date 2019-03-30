Рух "ЧЕСНО" назвав кандидатів, які займаються прихованою агітацією у "день тиші"
"Декілька днів тому на багатьох білбордах та сітілайтах з'явилася реклама у вигляді гасел, яка не містить згадок про кандидатів, але стилізована під їхню агітацію. Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства", - повідомили у "ЧЕСНО".
"Першими змінювати зображення перед самими виборами почали у Порошенка. Офіційну марковану рекламу "Кандидатів багато - президент один" замінили на виконану в тому ж стилі "Думай", але вже без вихідних даних.
Цього ж дня зі сторінки Президента у Facebook почали поширювати рамки для аватарок з тим же гаслом. Аналогічна ситуація з рекламою Тимошенко: її "Україна обирає зміни" замінили на виконане в тому ж стилі "Змінюй", так само без вихідних даних", - зазначає експерт Руху "ЧЕСНО" Ігор Фещенко.
На його думку, найімовірніше, дана реклама оплачувалася не з виборчих фондів, а отже невідомими є походження коштів та обсяг витрат на встановлення цієї реклами спеціально до "дня тиші" та дня виборів.
Окрім того в одному з районів Києва "досі можна зустріти пряму агітацію кандидатів, що є порушенням виборчого законодавства". Йдеться, зокрема, про кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського. Агітація не містить вихідних даних та розміщена у непристосованому для цього місці.
Фото: chesno.org
"Цю рекламу до дня тиші мали б прибрати комунальні служби", - зазначають у "ЧЕСНО".
Подібні явища журналісти руху "ЧЕСНО" фіксують у різних регіонах, йдеться у повідомленні організації.
Нагадаємо, з суботи, 30 березня, заборонена передвиборна агітація на чергових виборах Президента України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію