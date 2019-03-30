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В Україні настав "день тиші" перед виборами

З суботи заборонена агітація на президентських виборах
З суботи, 30 березня, заборонена передвиборна агітація на чергових виборах Президента України.
В Україні настав "день тиші" перед виборами Фото: iPress.ua

"Передвиборна агітація починається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза встановленими строками забороняється", - йдеться в ньому.

Така норма передбачена законом "Про вибори Президента України".

Під передвиборною агітацією мається на увазі будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата в Президенти.

Зокрема, забороняються: публічні заклики голосувати за чи не голосувати за кандидата або публічні оцінки діяльності кандидата; проведення зборів громадян і зустрічей з виборцями; концерти, спортивні змагання, показ телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата; проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій про передвиборні програми та політичну діяльність кандидатів.

Також заборонено: встановлення агітаційних наметів; розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, інших публікацій та повідомлень; проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів.

Водночас до передвиборної агітації не належать офіційні повідомлення про дії кандидатів у Президенти, пов'язані з виконанням ними посадових повноважень.

З 29 березня ЗМІ заборонено поширювати інформацію про результати соціологічних опитувань щодо кандидатів у президенти, а безпосередньо в день голосування, 31 березня, результати екзитполів можна оприлюднити тільки після завершення голосування.

До виборчого бюлетеня на вибори Президента 31 березня включено 39 кандидатів.

Офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня включно. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50%, то на 21 квітня має бути призначений другий тур виборів.

Нагадаємо, у ЦВК нагадали про "День тиші" і закликали кандидатів до відповідальності.

 

 

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30 03 2019 10:55
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