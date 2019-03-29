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У ЦВК нагадали про "День тиші" і закликали кандидатів до відповідальності

"Ми всі прагнемо в ході законного і прозорого виборчого процесу справедливих виборів, вільного та обдуманого голосування і чесних результатів"
В Україні в суботу, 30 березня наступає "День тиші" напередодні дня голосування на виборах президента.
У ЦВК нагадали про "День тиші" і закликали кандидатів до відповідальності Фото:glavcom.ua

У Центральній виборчій комісії нагадали, що в цей день забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів кандидатів, повідомляє "Громадське".

"Шановні кандидати на пост президента України. Не допускайте порушень і дійте в рамках чинного законодавства. Кожен з вас повинен відчувати свою відповідальність перед виборцями, які йому довіряють", - йдеться в повідомленні ЦВК.

У Центрвиборчкому також підкреслили, що законно проведена виборча кампанія - "це перший показник чесної політики і надійного майбутнього країни".

У ЦВК наголошують, що ніякого втручання в роботу комісії не буде.

"Недопустимим має стати і тиск на членів окружних та дільничних виборчих комісій. Вони всі повинні чесно виконати свою роботу. Ми всі прагнемо в ході законного і прозорого виборчого процесу справедливих виборів, вільного та обдуманого голосування і чесних результатів", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, останній день агітації перед першим туром президентських виборів в Україні.

31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія виборів президента-2019. Голосування у першому турі виборів президента України відбудеться з 8:00 до 20:00 31 березня. Офіційні результати голосування українців мають оприлюднити не пізніше 10 квітня. Якщо буде другий тур, він відбудеться 21 квітня.

 

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29 03 2019 18:43
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