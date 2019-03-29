Сьогодні останній день агітації перед першим туром виборів президента

У суботу - "день тиші"

Сьогодні, 29 березня, останній день агітації перед першим туром президентських виборів в Україні.

Відповідно до ст. 57 закону "Про вибори президента України", передвиборна агітація закінчується опівночі останньої п'ятниці перед днем голосування.

Агітація перед повторним голосуванням починається з дня, наступного після його призначення, і закінчується опівночі останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

"Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза строками, встановленими в цій статті, забороняється", - йдеться в законі.

Нагадаємо, "1+1" виправдав шоу Зеленського у "день тиші": він там актор, а не кандидат.

Програмна сітка "не адаптується під промоцію жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років".