CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку доби і до полудня 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Четверо бійців ЗСУ загинули на Донбасі з початку доби через обстріли бойовиків
"Унаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям"
Фото: mil.gov.ua
"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям", - розповів на брифінгу 6 серпня полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міноборони України.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.
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