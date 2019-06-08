Четверо бійців ЗСУ загинули на Донбасі з початку доби через обстріли бойовиків "Унаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям"

Від початку доби і до полудня 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.

Фото: mil.gov.ua

"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям", - розповів на брифінгу 6 серпня полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міноборони України. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.

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