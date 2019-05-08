Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил

Однак Сирський не залишився без посади: його глава держави зробив командувачем Сухопутних військ Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.

Указом №577/2019 президент звільнив генерал-лейтенанта Сирського, а указом №579/2019 призначив генерал-лейтенанта Кравченка, повідомляє "Громадське".

Однак Сирський не залишився без посади: його глава держави зробив командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, звільнивши з цієї посади генерал-полковника Сергія Попка.

Володимир Кравченко входить до складу оперативного командування "Північ", управління якого знаходиться в Чернігові.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.