ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил
Однак Сирський не залишився без посади: його глава держави зробив командувачем Сухопутних військ Збройних сил України
Фото: Оперативне командування "Північ"
Указом №577/2019 президент звільнив генерал-лейтенанта Сирського, а указом №579/2019 призначив генерал-лейтенанта Кравченка, повідомляє "Громадське".
Однак Сирський не залишився без посади: його глава держави зробив командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, звільнивши з цієї посади генерал-полковника Сергія Попка.
Володимир Кравченко входить до складу оперативного командування "Північ", управління якого знаходиться в Чернігові.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.
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