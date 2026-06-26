Четвертий за потужністю НПЗ рф зупинився після атаки дрона – Reuters

Атака безпілотника призвела до зупинки роботи одного з ключових нафтопереробних заводів рф.

Нафтопереробний завод "НОРСІ", який входить до четвірки найбільших НПЗ росії, призупинив роботу після атаки безпілотника.

Це може посилити дефіцит пального на російському ринку, пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За їхніми даними, підприємство, що належить компанії "Лукойл", зупинило роботу в середу. Того ж дня Санкт-Петербурзька міжнародна товарна біржа SPIMEX призупинила продажі дизельного палива та бензину, вироблених на цьому заводі.

Джерела зазначають, що внаслідок атаки була пошкоджена основна установка первинної переробки CDU-5 потужністю близько 12 тисяч тонн на добу – це приблизно чверть загальної продуктивності НПЗ.

Водночас підприємство може частково відновити роботу, задіявши інші виробничі установки.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін раніше повідомляв про пошкодження промислового об’єкта внаслідок падіння уламків безпілотника.

НПЗ "НОРСІ" розташований поблизу міста Кстово, приблизно за 450 км від Москви. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

У четвер ми писали, що українські дрони уразили нафтобази та НПЗ в Уфі за 1500 км від кордону.