Чіп M1, нові MacBook Air і MacBook Pro: що презентувала Apple

Компанія Apple 10 листопада провела онлайн-презентацію нових продуктів, серед головних новинок - перші комп'ютери, які працюють на базі чіпів М1, котрі замінять процесори Intel.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Meduza.

Зазначається, що новий чіп M1 буде вмонтований в усі 3 нові комп'ютери Apple.

"M1 - це система на чіпі, яка об'єднує в собі центральний процесор, графічний процесор, пам'ять, нейронний процесор та інші елементи. Саме вона замінить процесори Intel та інші системні компоненти в старих поколіннях комп'ютерів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, центральний процесор M1 - 8-ядерний, графічний процесор - до восьми ядер, Neural Engine, який використовується для виконання завдань машинного навчання, на зразок розпізнавання мови або обробки зображень, - 16-ядерний.

Повідомляється, що комп'ютер MacBook Air також отримає чіп М1, завдяки цьому його центральний процесор буде до 3,5 разів швидшим, ніж процесор минулих поколінь Air.

Водночас у новому MacBook Air не буде кулера - він "повністю тихий", від одного заряду акумулятора комп'ютер зможе працювати до 18 годин у режимі відтворення відео і до 15 годин при роботі в браузері.

"Air доступний в двох варіантах: з жорстким диском на 256 гігабайт і 7-ядерним графічним процесором, або з диском на 512 гігабайт і 8-ядерним процесором", - додає Meduza.

MacBook Air коштує від 999 доларів.

Також серед новинок Mac Mini - невеликий стаціонарний комп'ютер від Apple, до якого потрібно піключити монітор, клавіатуру та мишку.

Mac Mini також працює на процесорі M1, але порівняно з минулим поколінням моделі отримав центральний процесор до 3 разів швидше, графіку до 6 разів, а роботу з алгоритмами машинного навчання - до 15 разів швидше.

Mac Mini коштує від 699 доларів - це на 100 доларів дешевше, ніж моделі минулого покоління.

Mac Mini

Ще один ноутбук з чіпом М1 - MacBook Pro, з найдовшою роботою від одного заряду акумулятора - до 20 годин у режимі перегляду відео та до 17 годин в інтернеті.

Новий MacBook Pro коштує від 1299 доларів.

Нагадаємо, що раніше Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12