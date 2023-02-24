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ПОЛІТИКА

Членство росії у FATF призупинено – Держфінмоніторинг

24 лютого 2023, 14:40
Членство росії у FATF призупинено – Держфінмоніторинг
Джерело: borgexpert.com
Дії росії порушують основні принципи FATF щодо безпеки, захищеності та цілісності глобальної фінансової системи.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) посилила санкції щодо росії шляхом призупинення її членства в цій організації.

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, яка протягом року закликала ухвалити таке рішення.

"Країна-агресор має нести відповідальність за всі жахіття, яких зазнають мирні жителі України і за той колосальний негативний ефект, який має війна на всю глобальну фінансову систему та безпеку. Ми донесли обґрунтовану позицію України щодо цього делегаціям країн-членів FATF. Міжнародні партнери підтвердили свою подальшу підтримку України та фокусування зусиль на шляху пошуку консенсусу для просування більш жорстких рішень", - коментує  голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

На сайті FATF зазначається, що організація рішуче засуджує загарбницьку війну, яку росія веде проти України, а також стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між рф та країнами, щодо яких РБ ООН застосувала санкції, і кібератаками, які відбуваються з території рф.

В організації наголосили, що дії росії порушують основні принципи FATF щодо безпеки, захищеності та цілісності глобальної фінансової системи. 

Рішення щодо тимчасового виключення росії з FATF ухвалили за результатами пленарного засідання у Парижі, яке тривало з 20 по 24 лютого, і в якому брав участь український Держфінмоніторинг.

Нагадаємо, Британія ввела нові санкції проти рф, у тому числі вони стосуються атомної галузію.

війнаFATFсанкціі проти росії

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