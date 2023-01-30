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Членство України в ЄС реальне, але треба виграти війну – МЗС Польщі

30 січня 2023, 14:45
Членство України в ЄС реальне, але треба виграти війну – МЗС Польщі
Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський заявив, що саміт Україна-ЄС у Києві – це надзвичайно важлива подія, адже "корінь російської агресії – бажання заблокувати інтеграцію України з Європою".

Польща дуже бажає, щоб Україна через кілька років стала членом Європейського Союзу.

Про це в ефірі телеканалу TVP заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

За його словами, саміт Україна-ЄС у Києві – це надзвичайно важлива подія, адже "корінь російської агресії – бажання заблокувати інтеграцію України з Європою".

"Саміт Україна-ЄС показує, що цей відкритий шлях до членства, який також відбувся завдяки польській ініціативі, є чимось реальним. Це не просто гасла, порожні гасла, а справжня воля до співпраці. Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Європейського Союзу", – сказав він.

Яблонський зазначив, що це реально, якщо Україні дозволять виграти цю війну.

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Польщаєвроінтеграція

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