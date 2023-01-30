В Польщі назвали умову передачі Україні винищувачів F-16

Матеуш Моравецький заявив, що Польща буде діяти у погодженні із країнами НАТО.

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 лише у координації з НАТО.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Як це було кілька місяців тому в контексті "МіГів", так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", – сказав Моравецький, відповідаючи на запитання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.

Напередодні стало відомо, що Польща під виглядом запчастин надала Україні "деяку кількість" МіГ-29.

Раніше видання Politico повідомляло, що європейські країни обговорюють постачання Україні винищувачів після рішення передати танки, але деякі країни НАТО побоюються можливої ескалації.

Також повідомлялось, що виробник F-16 зробив заяву про поставки в Україну.