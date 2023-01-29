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Військові США вважають, що Пентагон має відправити винищувачі в Україну - ЗМІ

29 січня 2023, 10:15
Військові США вважають, що Пентагон має відправити винищувачі в Україну - ЗМІ
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Американські військові чиновники наполягають на тому, щоб Пентагон відправив F-16 Україні.

Про це пише Politico.

Оскільки Україна готується розпочати новий наступ, щоб відвоювати територію навесні, кампанія у Міністерстві оборони США стосовно винищувачів набирає обертів, за словами офіційного представника Міністерства оборони та двох інших людей, які брали участь у обговоренні. Ці люди разом з іншими опитаними попросили не називати їхні імена, пише американське ЗМІ.

"Я не думаю, що ми проти", - сказав високопосадовець Міністерства оборони про F-16, говорячи на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще немає.

"Проте Україна ще не заявила, що винищувачі є її пріоритетом", - додав чиновник.

Він зазначив, що Пентагон зосереджений на тому, щоб направити Києву можливості, необхідні для негайного посилення боротьби з окупантами. 

Раніше повідомлялось, що  виробник F-16 зробив заяву про поставки в Україну.

СШАвійна з Росієюдопомога УкраїніF-16

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